129 sekundi vrhunske politike – ponovno Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez održala je kratak, ali strastven govor nakon što je odbačen njen ekološko-ekonomski projekt “New Green Deal” uz opaske da je elitistički: “Ovo nije elitističko pitanje. Ovo je pitanje kvalitete života. Želite li poručiti ljudima da je njihova briga i njihova želja za čistim zrakom i čistom vodom elitistička? Recite to djeci iz South Bronxa koja pate od najviše razine dječje astme u državi. Recite to obiteljima u Flintu kod čije djece raste razina olova u krvi, mozak im je oštećen za ostatak života. Nazovite njih elitistima. Govorite li im da ta djeca pokušavaju ući na avion za Davos?”.

March 27, 2019