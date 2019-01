U dijelovima Austrija napadalo 4 metra snijega

Tijekom vikenda u Austriji su napadale ogromne količine snijega, i do 150 cm, koliko napada jednom u 10 godina, a to je dovelo do lavina u planinskim predjelima i na skijalištima u kojima je poginulo 10 osoba. Do nedjelje se očekuje još metar snijega. Index objavljuje videe i fotografije s lica mjesta.