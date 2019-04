Sanja Modrić: Jedna pametna i jedan ono drugo

3. maj je svom vlasniku, brodogradilištu Uljanik posudio 523 milijuna kuna, zbog čega su jučer uhićeni:

Marinko Brgić, predsjednik Uprave TD Uljanik brodogradilište d.d. i član NO 3. maja

Dragutin Pavletić, direktor Uljanik plovidbe i povezanih društava grupe Uljanik plovidbe

Veljko Grbac, član NO Uljanik brodogradilište i predsjednik NO 3. maja

Gianni Rossanda, član NO Uljanik brodogradilište i direktor Uljanik financija i predsjednik Uprave Uljanika

Anton Brajković, predsjednik Uprave Uljanik d.d. i predsjednik NO Uljanik brodogradilište

Silvan Kranjc, član Uprave Uljanik brodogradilišta

Zdravko Pliško, direktor 3. maja

Maksimilijan Percan, predsjednik Uprave 3. maja

Elvis Pahljina, direktor Uljanik financija i član NO 3. maja

Darko Šorc, direktor Uljanik Shipmanagment INO i direktor USS13

Domagoj Klarić, direktor 3. maja

Eduard Milovan, direktor Uljanik Brodogradilišta

Novi list detaljno opisuje veze među njima i što su radili.