“Do sada su sve vlade počinjale mandat s velikim obećanjima o reformama javne uprave da bi na kraju mandata polučile neuspjeh. Mnogi su razlozi za to. Prvi je taj da se temeljita reforma javne uprave ne može dovršiti za mandata jedne vlade, pa se nitko ne želi u to upuštati. Jednostavnije je napraviti kozmetičke reforme koje donose političke bodove. Drugi je razlog da političari uglavnom samo površno poznaju situaciju. Do sada nijedna vlada nije imala jasnu viziju o tome kakvu upravu želi u sljedećih 20 godina. Zbog toga se događa da pojedina ministarstva vode vlastite politike, zakoni su neusuglašeni, provode se oprečni projekti…”, komentira Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta. Forum