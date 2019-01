Goranko Fizulić nastavlja objavljivati svoje iščitavanje krize u Agrokoru i priču o tome kako se lešinarski fond omastio pritom. Radi se o pretpostavkama utemeljenim na dostupnim informacijama i Fižulić iz njih zaključuje što se, zašto se i kako se stvarno moglo odigrati. Kada Ramljak 11. svibnja 2017. javno kaže da Agrokoru treba kredit od 200 do 220 milijuna eura, obveznice se prodaju po 34 centa za euro. Privremeno vjerovničko vijeće 8. lipnja iste godine daje suglasnost na milijardu i šezdeset milijuna eura vrijedan roll-up kredit, a cijena obveznica na taj dan iznosi 27 centi za euro… U svakom slučaju nakon ta dva javna istupa došlo je do daljnjeg drastičnog pada cijene obveznica i one u drugoj polovici lipnja 2017. imaju povijesnu najnižu cijenu od 10,3 centi za euro… Ovo je peti nastavak priče, linkovi na prethodne dijelove se nalaze u tekstu.