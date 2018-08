Rezervaciju i plaćanje smještaja na Airbnb-u do sada je mogao vršiti samo jedan korisnik u ime cijele grupe, a potom bi ostali članovi podmirivali svoj dio troška smještaja po dogovoru unutar grupe, a izvan same platforme Airbnb. No sada je sajt uveo novu značajku – Split Pay koja dozvoljava da svatko plati za sebe. Jutarnji, TechCrunch