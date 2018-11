“Ali šta će takvi automobili našim političarima? Za koga hrvatska policija svakih nekoliko godina kupuje one zastrašujuće crne Mercedese što izbezumljeno šibaju ispražnjenim novozagrebačkim avenijama u pratnji policijskih kola s upaljenim rotirkama i zavijajućim sirenama? Ima li to ikakvog smisla, osim da nahrani ego, potakne samopouzdanje takozvanih štićenih osoba prve kategorije? I može li se to možda nekako drugačije, jeftinije napraviti? Treba li potrošiti milijun ili milijun i po za auto samo da bi se jedan ministar osjetio važnim i moćnim? Meni se čini da je dosta za stotinjak kuna gospodinu ministru kupiti Viagru”, piše Ante Tomić. Jutarnji