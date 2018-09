Slučaj iz Koprivnice, gdje je pečatom Ministarstva zatvorena jedna cvjećarnica, nakon što je poreznik podlo šmugnuo prije nego mu je žena štampala račun od deset kuna za jednu margaritu, osobito je potresan. Ako je to najbolje što može ova država, uništavati obrte za iznuđeni prekršaj od deset kuna, za jedan jedini usrani cvijet, ako smo to hiljadu godina sanjali, ako su zbog toga u blatu umirali naši najbolji sinovi, za vodstvo države, od najbeznačajnijeg općinskog referenta u provinciji do premijera i predsjednice, imam samo dvije riječi: ubijte se. Takvi nesposobni, glupi i pokvareni ne zaslužujete živjeti. Ni vi ni država – Ante Tomić.