Andrea Andrassy: Senzacija – tekst koji neće uvrijedit baš nikoga!

“Mama mi je u to vrijeme govorila da sam lijepa, ali mama mi je u to vrijeme govorila i da je kelj fin, a meni nije bio, tako da sam više vjerovala ljudima iz škole. Oni su bili manje diplomatski nastrojeni. Zvali su me Ajkula. Drakula. Dabar. Zec. Zekoslav. Zubata. Kobila. Majmun. Zubatac. Svaki dan, stalno, za dobro jutro i dobar dan. Ne može ih čovjek ni krivit, djeca su djeca, a ja sam imala puna usta materijala za ruganje.” – o zubima piše Andrea Andrassy.