Andrej Nikolaidis: Berane, mjesto gdje gore prodavnice pod policijskom zaštitom

Mladi Plenković savladao je sve tajne plovidbe po hrvatskom političkome moru. Sve je by the book, udžbenički uzorno, jedino je činjenica da se u svim ovim slučajevima ekonomski i drugi interesi zajednice podvrgavaju interesima pojedinca i stranke… Andrej Plenković postao je rutinirani kapetan duge plovidbe, nešto poput Edwarda Johna Smitha s Titanica. Ni on nije plovio po divljemu moru, more je bilo mirno, ali ledeno. I sve je išlo divno, dok nije naletio na santu. A ona i nas čeka – Boris Rašeta, 24 sata.