Ante Tomić: Napredak neće biti milostiv, ali veseli što još ima odanih novinskom papiru

“Naši ljudi zamišljaju da će se jednom ispraviti strašna nepravda učinjena u privatizaciji… U narodnoj predaji sve ukradeno još je cijelo, netaknuto, u kešu, i dulje od dvadeset godina čeka da bude pošteno razdijeljeno malim dioničarima. Mnogi čak i obećavaju da će to napraviti. Od predsjednice, preko suca Kolakušića, do esdepeovskih spadala i magaraca iz Mosta i Živog zida, stotine i stotine pravednika se neodgojeno razmeću kako će ući u trag novcu, a siroti, sažaljujuće lakovjerni glasači se ne prestaju nadati, iako se to nikad i nigdje nije dogodilo”, piše Ante Tomić.