Njezina politička i diplomatska karijera veže se uz one koji joj mogu u datom trenutku pomoći: prije četiri godine bio je to Karamarko sa svojom kompanijom ražalovanih špijuna, šatoraša, stožeraša i provokatora, danas je to Plenković s namjerom da preko pacificiranja predsjednice umrtvi desnicu koja mu radi o glavi – Tomislav Klauški za 24 sata.