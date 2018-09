Zadnji film Woody Allen koji je snimio za Amazon, “Rainy Day u New York”, navodno neće krenuti u prikazivanje do daljnjeg. Razlog je što se Allen nalazi na crnoj listi #MeToo pokreta zbog navodnog seksualnog zlostavljanja usvojene kćeri Dylan Farrow iz 1992. što je on odlučno odbacio, kao i istraga. Film je završen u jesen 2017. prije izbijanja njegove epizode #MeToo linča i koštao je Amazon 25 milijuna dolara. Zadnji film Kevina Spaceya, kojeg je #MeToo grupa također ogadila kao zlostavljača, je publika sasvim bojkotirala.