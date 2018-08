Asia Argento glumica koja je optužila Weinsteina za silovanje i sama je seksualna napasnica

Ne bilo tko već New York Times piše da je Asia Argento (42) 2013. godine u kalifornijskom hotelu seksualno napastovala tada 17-godišnjeg tinejdžera Jimmyja Bennetta, glazbenika i glumca u usponu. Bennet ju je kanio tužiti za 3,5 milijuna dolara, ali je za šutnju pristao na 380.000 dolara. Rose McGowan je to slomilo srce. Argento se smatrala djevojkom Anthonyja Bourdaina kad se on nedavno ubio.