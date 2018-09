Mihaela Noroc bavi se fotografijom i putuje svijetom snimajući isključivo žene u raznim kulturama s kojima se susreće. Čini to kako bi pokazala njihovu ljepotu, a slike možete vidjeti na njenom Instagramu The Atlas of Beauty. “Kada putujete trebate imati strpljenja i trebate se prilagoditi kulturi u koju dolazite. Morate razumjeti, shvatiti da niste došli tamo da mijenjate stvari, tu ste, putujete kako bi promijenili sebe”, kaže Noroc. Video…