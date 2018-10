Bienenfeld: Hoteli u Zagrebu već rasprodali neke dane prosinca

Zagrebački burger od 65 kuna, janjeća kobasica od 42 kune, dalmatinska plata 130 kuna, 16 ručno rađenih pralina 56 kuna – ozbiljne su cijene hrane na zagrebačkom Adventu, piše Večernji. Nije ni prije bilo jeftino, ali do ove su godine proizvodi dobrano poskupjeli – germknedli s 30 na 35 kuna, fritule s 15 na 20 do 25 kuna, kuhano vino s 10 na 13 do 15. Puno govori primjer jednog starijeg para kojem je unuka preporučila da se odu prošetati, ali kad su čuli da će dvije kobasice i dva kuhana vina platiti 50 kuna ostali su kod kuće i za te novce napravili cijeli ručak.