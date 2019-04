Ovo je epizoda od petka, ali nije bilo žurbe jer je to ionako zadnja u ovoj godini, sljedeća je tek 18. siječnja (aaaaa). Kliknite na tag Bill Maher pa pogledajte starije, vrijede i dalje. Makar su požari aktualni, tužni Trump je još aktualniji – “Last tuesday he also lost The House” (Kongres)… “Everybody has skeltons in the closet. He has mass graves.”