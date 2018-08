Nije bio dan kada pišem, pa sada moram unatrag, na subotu… Odmah sam ljuta jer pisca Vježbanja života, Berenikine kose, Smrti Vronskog i niza drugih važnih djela novije hrvatske literature, nema u najavi Dnevnika ni slikom, ni retkom. Fabrio… kako ono, Nedjeljko? Tko je taj uopće? Pa tko to čita?

Čudno je i zazorno to naše, kao iz neke iracionalne besvijesti dirigirano domoljublje, koje se iscrpljuje i ispražnjuje kroz nogomet, zastave, dernjavu na tribinama, ruke deponirane preko srca i šuplje priče o hrvatskim vrijednostima. A kad prava vrijednost utrne, onda se to i ne primijeti. – piše Sanja Modrić za Novi list.