Boris Miletić: Hrvatska brodogradnja ovisi isključivo o Vladi (?!)

“Rješenje ove mučne situacije oko neisplate plaća radnicima Uljanika isključivo je u rukama Vlade”, rekao je Miletić i dodao da od Vlade ne traži nikakav specijalni tretman, već samo da za Uljanik napravi ono što je napravila za ostale hrvatske tvrtke… Prenosimo ovaj nonsense, kao primjer kako jedan inače susvili političar može početi pričati besmislice. Brodogradnja već dugo ima specijalni tretman i mnoge druge perspektivnije privatne hrvatske tvrtke bi bile presretne da ih se podrupre sa takvim iznosima (4,4 milijarde kuna). I kao da će jedna plaća riješiti problem. Sve to uz bitnu činjenicu da radnici Uljanika nisu proleteri već su vlasnici firme. Novac koji traže nije Vladin, već od svih građana Hrvatske koji imaju pravo reći da ga žele dati za to ili ne. Ucjene – “ja sam prevelik da si možete dopustiti da me ne spasite” trebalo bi konačno sasvim isključiti kao opciju za tvrtke u problemima. (Agrokor nije spašavan novcem poreznih obveznika.)