Rudyard Kipling bio je u pravu: mačke su same sebi dovoljne i, za razliku od pasa, vlasnik im nije potreban da bi se osjećale zaštićeno. Iako se neki vlasnici brinu da se njihove mačke ostavljene nasamo osjećaju napušteno, novo istraživanje demantiralo ih je: mačke mogu biti frustrirane, ali ne osjećaju tjeskobu zbog odvojenosti. No to možemo shvatiti i kao kompliment, smatraju istraživači – ako ostanu, to znači da doista žele biti tamo. National Post