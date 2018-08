Miro Bulj (Most) bio je najaktivniji zastupnik na sjednicama Sabora, odnosno da se najviše puta javio za riječ – u protekloj godini, preciznije od 17. siječnja do 15. prosinca, učinio je to čak 1.028 puta. Po broju javljanja slijede ga Ivan Pernar iz Živog zida (776 puta) i SDP-ov Gordan Maras (762 puta). Iz saborske većine najviše se puta za riječ javio šef HDZ-ova Kluba Bačić (387 puta), a od zastupnica Anka Mrak Taritaš iz GLASA (295 puta). Stranica Gorana Aleksića iz stranke SNAGA najposjećenija je zastupnička stranica (3.300 posjetitelja), a ona Kluba HDZ-a najposjećenija klupska stranica u proteklih pet mjeseci. T-Portal