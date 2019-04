Emisiju izdvajamo zbog sudjelovanja Radimira Čačića koji dao genezu problema u Uljaniku i jasno argumentirano odgovorio na retoričko pitanje restrukturiranje ili stečaj. Vrijedi ga poslušati, jer se doima kao zaslužni doktor nauka u odnosu na sve ostale koji o ovoj temi pričaju: Stečaj nije likvidacija. Restrukturiranje nema nikakvog smisla. To slučajno znam jer sam sudjelovao u tome. Jedini ozbiljni ljudi koji su se dokazali bili ljudi iz Uljanika – ne iz Kraljevice, Brodosplita, Brodotrogira ili Trećeg maja. Još 2010. su tražili da izađu iz sustava potpora kako im ne bi bio nametnut strateški partner i nekontrolirana privatizacija. Tad je pred njih stavljen ultimatum – ili ćete biti državni (pa će država postaviti NO i Upravu) ili se privatizirajte. Radnici su postali vlasnici, oni su postavili Upravu, a sve državno u Uljaniku ostalo je na 25 posto. To je bila greška… Čačić je od 16:16 i još jednom od 35:10. Otvoreno HTV