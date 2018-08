„Uvijek u utakmicama poput ove pobijedi bolja momčad. Mi sigurno imamo talenta, a isto tako je sigurno da nam nedostaju centri, da nam nedostaje rad jer pet utakmica i dva i pol tjedna za te stvari nisu dosta. No to je, na žalost, realnost koju nam diktira NBA, to je realnost u kojoj nemamo Eurolige. Rusima je ovo drugo bila golema prednost. Jedino što me ozbiljno naljutilo je što nemamo alternativnu obranu, to je nedopustivo na ovakvom natjecanju“, komentira veliki Mirko Novosel poraz Hrvatske u osmini finala Eurobasketa.