11. Vox Feminae Festival počinje 25. listopada

11. izdanje Vox Feminae Festivala održava se od 25. do 29. listopada u Zagrebu te i ove godine promovira stvaralaštvo žena i problematizira pitanja roda kroz međunarodni filmski, diskusijski, prezentacijski, radionički te zabavni program.Filmski program smješten je u CeKaTe (Park stara Trešnjevka 1) dok se forumski održava u Ozaljskoj 16 („Šesnaestici“), novom kulturno-društvenom centru za građane/ke na zagrebačkoj Trešnjevci.Vlastita soba za Trešnjevčane i Trešnjevčanke svoja vrata otvara u petak, 27.10. s izložbom „Mama je bila u pravu“ ilustratorice Rine Barbarić, inače autorice ovogodišnjih festivalskih vizuala.Uz Antonia Grgića organizatorice pripremaju prosvjednu akciju za samo festivalsko otvorenje 25.11. na Trgu bana Jelačića gdje će od 11h biti rađena spomen-sjena uklonjenom spomeniku Antifašističke fronte žena. U izvedbenom se programu ističe i performans umjetnice Luke Prelas „Jesam dobra?“ kroz kojeg predstavlja proces prilagodbe sebi i društvenim očekivanjima prilikom tranzicije u drugi spol.Ove godine Vox Feminae Festival ima i program za najmlađe (kao i one koje se tako osjećaju) u jutro subote, 28.10.: kamišibaj predstavu „Šareni gavrani“ organiziranoj u suradnji s udrugom Kozlići.Predstavi slijedi i interesantno predavanje o ženskim likovima u Harry Potter serijalu.Festivalski program donosi i brojne druge društvene i edukativne aktivnosti za posjetitelje/ice! Ravno s društvenih mreža na metlama slijeću voditeljice Facebook stranice „Sve su to vještice“ s kojima će se izrađivati anti-seksistički stickeri i stripovi. Jasna Jasna Žmak prisutne će upoznati s prvom bojankom za odrasle posvećenoj ženskom tijelu Cunt Coloring Book; dok će Ivana Radačić i Carol Harrington informirati prisutne o rezultatima istraživanja o prostituciji u Hrvatskoj.Osim nove festivalske lokacije, posebnost je ovogodišnjeg festivala i predstavljanje društvene igre „Strašne žene“, kojom jednoj od omiljenih rubrika portala Voxfeminae.net udišemo novi život i selimo u ruke svih ljubitelja društvenih aktivnosti i umjetnosti. Svaka karta pravo je malo umjetničko djelo Ane Kovačić, Rine Barbarić, Tee Šokac, Željke Tkalčec, Nataše Rašović, Ivane Štrukelj, Branke Hollingsworth i Sanje Stojković. Igra će biti predstavljena u nedjelju 29.10. u „Šesnaestici“, a tim će je povodom publika moći zaigrati i kupiti.Unutar filmskog programa u CeKaTe-u posebno se ističu ostvarenja „Zasviraj svoj rod“ (Play Your Gender) koji tematizira rodni jaz u glazbenoj industriji (27. i 29.10.); svojevrsni dokumentarac ceste „Feminista“ kojem će nazočiti redateljica Myriam Fougère (26.10.); te projekcija hrvatskog kandidata za nagradu Oscar – filma Hane Jušić „Ne gledaj mi u pijat“ (28.10.).Za ludi festivalski provod brinu se tranđeli iz kolektiva House of Flamingo i sestrinskog festivala DRAGram; kroz suorganizaciju izložbe Ines Kotarac „My Queens“, drag show programa u Močvari i nagradnim kvizom na zatvaranju festivala.Sav festivalski program, izuzev drag show programa u Močvari, je besplatan.