16.500 obožavatelja na koncertu Dubioze u Areni

Glazba, Hrvatska

Veliki koncert održala je Dubioza Kolektiv jučer u Zagrebu - 16.500 fanova bilo je sinoć u Zagreb Areni, što je bio njihov prvi koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani, a i odličan završetak tjedna u kojem su objavili novi album 'Pjesmice za djecu i odrasle'. Prvotno planiran u Velikoj dvorani Doma sportova koncert je zbog velikog interesa prebačen u najveću hrvatsku arenu.



Predgrupa je sinoć bila punk rock šestorka Mašinko, da bi u 21.10 izašli Dubioza Kolektiv i otvorili s 'Volio BiH' i nanizali više od 25 pjesama u više od dva sata nastupa kad su prošli kroz cijelu karijeru - od davnih 'Firme Ilegal', 'USA' i 'Blama' preko hitova 'Valter', 'Kokuz', 'Kažu', 'Prvi Maj', 'Free mp3', 'No Escape (From Balkans)' do novih pjesama 'Himna generacije', 'Treba mi zraka' i 'Pionirska'.