3 za svladati / usvojiti

Vrijeme i okolnosti u kojima živimo postavilo je pravila vođenja poslovanja koja se dosta razlikuju od trenutka kada sam ja zakoračio u poduzetničke vode (20+ godina).U tim vremenima prošlog stoljeća bilo je izrazito bitno imati vještinu snalažljivosti i stvaranja kreativnih rješenja (jel' se još netko sjeća začaranog kruga neplaćanja i kompenzacija) ako ste željeli poduzetnički preživjeti, ali i napraviti uspješan biznis.Naravno, poznavanje materije poslovanja (vještina učenja) je nešto što se podrazumijeva i to je nešto što i dan danas treba u svakom biznisu, no vrijeme u kojem danas živimo ipak traži još neke vještine.Top tri:Upravljanje prekidimaPreuzimanje odgovornostiDonošenje odlukaEmail, telefon, sms, messenger, društvene mreže, notifikacije, poruke, obavijesti, apdejti, status reporti, brief, brzinska informacija, kratak sastanak… sve to traži našu pažnju i sve je to u nekom trenutku bitno, no koliko je hitno je ipak jedna druga kategorija.Danas smo izrazito puno bombardirani različitim aktivnostima koje nam odvlače pažnju i koje nas prekidaju da se koncentriramo na posao duže od 30 minuta u komadu. A da stvar bude još gora, ta prekidanja su nam se toliko udomaćila da kada i imamo priliku “otkačiti” se na neko duže vrijeme, osjećamo krizu i neku vrstu ovisnosti.Stoga, kao poduzetnik krenite što prije u smjeru upravljanja prekidima. Budite “manje” dostupni, usmjerite svoje vrijeme i energiju na stvaranju nove vrijednosti, nove usluge, unapređenja postojeće… Svako malo skakanje s jednog projektića na drugi projektić potrošit će vam previše vremena, a i rezultat će biti izrazito loš.Nit vodilja neka vam bude: hitno vs bitno.Oooooh koliko je ovo na prvi pogled jednostavno i jasno, no provedba u praksi je izrazito teška. Možda je to povezano s problemom konstantnog prekidanja i loše koncentracije, a možda je jednostavno došlo takvo vrijeme.Danas je jedan od gorućih problema u vođenju biznisa preuzimanje odgovornosti za djela koje ste vi napravili, ali i preuzimanje odgovornosti vaših djelatnika za poslove koje ste im delegirali.Tu se najčešće radi o problemu “roditeljsko-pokroviteljskog” stila vođenja tvrtke, gdje se “roditelj” (čitaj: nadređeni) u nekom trenutku ponaša previše zaštitnički i mora provjeriti svaku sitnicu ili pomoći na svaki znak problema ili biti dostupan u bilo koje vrijeme (vidite li poveznicu s točkom 1?), a onda onaj tko je trebao napraviti posao lako prebaci odgovornost na njega (nadređenog ili nekog drugog) i dobili smo… još jedan začarani krug frustracija.Nit vodilja: unaprijediti proces delegiranjaEeeeee… pa mogli bismo implementirati X ili da malo sačekamo i vidimo što će biti s Y. Nego, što mislite da probamo Z ili da napravimo Q? Znate što, nisam siguran. Hajmo malo sačekati. Tržište će se vjerojatno promijeniti, sada je ponedjeljak pa čemu forsirati, a mogli bismo to nekom drugom prilikom…Problem donošenja tj. nedonošenja odluka je često posljedica gornjih dviju točaka. Najčešće je u pitanju strah od greške i posljedica donesene odluke, što je povezano s time da se nismo dovoljno dobro pripremili jer nismo imali dovoljno vremena, a onda se na to “nalijepi” naše nepreuzimanje odgovornosti za posljedice i/ili rezultate i dobijemo jedan veliki dre* od posla.Vrtimo se u krug, imamo potencijala i imamo prilika ali… ali moramo još malo razmisliti, čekati, analizirati… Ili u najboljem slučaju, čekamo da netko drugi donese odluku umjesto nas ili nas neka tržišna okolnost prisili da donesemo odluku.Kao voditelj i kao lider, vaš GLAVNI posao je da donosite odluke. I da, trpite ili uživate u posljedicama takvih odluka. Kraj priče. Prošla su “ona” vremena gdje su svi donosili odluke, a zapravo smo imali da ako je odluka bila dobra onda je nadređeni preuzeo zaslugu, a ako je bila loša odluka onda nitko nije kriv i svi su krivi.Nit vodilja: bolje išta nego ništa, pa iako i pogriješili.Ako ste mladi poduzetnik (ne po godinama života, već po godinama iskustva) onda što prije svladajte gornje vještine. Tek nakon što njima ovladate, vjerujte mi kako ćete nakon toga puno brže i lakše svladati vještine prodaje, komunikacije, prezentacije, vođenja, upravljanja…Ako ste pak manga u biznisu, a nikako ne kužite kako voditi biznis s “mladima”, koncentrirajte se na to da svladaju gornje tri vještine i vidjet ćete da će sve ostalo ići puno brže i efikasnije.