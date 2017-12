61% ispitanika planira kupnju božićnih poklona, ali skromnih

Hrvatska, Istraživanja

Vrijeme je blagdana i darivanja. Planiraju li građani kupovati božićne poklone i koliko novca za to misle izdvojiti, MojPosao je provjerio u anketi provedenoj na više od 3000 ispitanika.

Većina ispitanika (39%) ne planira potrošiti novac na kupnju božićnih poklona. Kao razlog navode to što nemaju posao i primanja.



„Sve će biti homemade pokloni“, kaže jedan ispitanik, a drugi dodaje: „Imamo ove godine dogovor u obitelji da si ništa ne poklanjamo.“



Za blagdanske poklone 24% ispitanika planira izdvojiti do 1000 kuna a, kako neki od njih kažu, vjerojatno i više 's obzirom na veliku obitelj'. Tako jedan ispitanik ističe kako će za poklone ove godine izdvojiti čak 4600 kuna.



„Obitelj je velika, kad svima nešto kupim, ode i više od 1000 kuna“, kaže jedan ispitanik, dok drugi dodaje da planira izdvojiti više od spomenutog iznosa 'ako uračuna i poklon za sebe'.



Do 500 kuna na poklone planira potrošiti 20% ispitanika, uglavnom na darove za djecu i najbliže članove obitelji.



„Rijetke su prigode kada kupujemo poklone, nije bitno što, bitno je da je od srca i da barem sitnicom usrećimo svoje najmilije“, komentar je jednog ispitanika, dok jedna ispitanica ističe kako je već 'kupila sve poklone u iznosu do 500 kuna'.



Do 200 kuna za poklone će izdvojiti 17% ispitanika koji su, kako ističu, u mirovini, nezaposleni ili primaju minimalnu plaću.



„Nemam nego toliko, a volim nekome uljepšati dan“, kaže jedan ispitanik, a drugi zaključuje: „Smatram da je to sasvim dovoljno za kupit neki pristojan poklon najdražima.“