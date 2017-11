Advent uz more: Koncerti, radionice, predstave i klizanje u Opatiji

Hrvatska, Turizam

Advent u Opatiji počinje 1. prosinca, a održat će se na tri glavne lokacije – Ljetnoj pozornici, Umjetničkom paviljonu Jurja Šporera sa susjednim parkom i Mrkatu (gradskoj tržnici) – s cjelodnevnim programima, od koncerata, radionica, predstava, klizanja. Tri lokacije značit će i tri dočeka na otvorenom – najmlađi će Novu dočekati u podne na Ljetnoj, a u večernjim satima feštat će se kod Šporera uz Xfinity Band te na Mrkatu uz Leteći odred, Koktelse!



Klizalište uz more



Tijekom prosinca i siječnja Ljetna pozornica tradicionalnom Ledenom čarolijom pretvorit će se u klizalište na obali mora s bogatom zabavnom i gastronomskom ponudom, Umjetnički paviljon Juraj Šporer sa susjednim Parkom sv. Jakova postat će centralna lokacija u gradu uz Božićni sajam i nastupe brojnih izvođača te DJ-eva, izložbu svjetlosnih instalacija Visualia Christmas Parka te Kućicu orašara i vilenjaka s kreativnim radionicama i predstavama za djecu, gradska tržnica uz Advent na mrkate predstavit će trud i znanje opatijskih obrtnika i gradskih udruga i ispuniti zimske večeri gostovanjima popularnih domaćih bendova kao što su Elemental ili Mayales, a Poklon na Učki opet će biti omiljena zimska destinacija Djeda Božićnjaka.



Slatki, Zeleni i Blagdanski Mrkat - jutarnji advent na tržnici



Najživlja u jutarnjim satima, gradska će tržnica promijeniti „tri ruha“ – radnim danima od 10 do 18 sati, subotom od 10 do 20 sati te nedjeljom od 10.30 do 17 sati održavat će se sajam s tematskom ponudom: od 2. do 10. prosinca bit će to Slatki Mrkat, od 11. do 17. prosinca Zeleni Mrkat, a od 18 do 31. prosinca Blagdanski Mrkat. Božićni ugođaj kod Šporera potrajat će tjedan dana duže, do 7. siječnja, sajam će raditi radnim danima od 12 do 22 sata te vikendom od 10 do 22 sata, a najveći dio programa održavat će se u poslijepodnevnim i večernjim satima.



Djeca će uživati u predstavama i kreativnim radionicama te druženju uz razigrane animatore u Kućici orašara i vilenjaka koja će radnim danima biti otvorena od 16 do 19 sati te subotom i nedjeljom od 10 do 19 sati, dok će oni nešto stariji zabavu pronaći iza 19 sati kada će se održavati DJ večeri i nastupi glazbenika raznih stilova – od klasike preko jazza do rocka - među kojima su grupa Padre, Dino Antonić & 4 Shades, Tri kralja, Dražen Franolić i Zoran Majstorović, The Janitors, Duo Mephis, Take It Dee Dee, Vedran Ružić Jazz Trio, Kvartet Veljak, Dellboys...



Na Ljetnoj pozornici, Ledena čarolija trajat će sve do 14. siječnja, a čaroban će ugođaj uz prigodne kućice s prodajom suvenira i zimskih gastronomskih delicija te klizaliište koje će biti otvoreno radnim danom od 13 do 21 sat, subotom od 10 do 22 sata te nedjeljom od 10 do 21 sat, stvarati i glazbeni programi koji će se održavati vikendima tijekom prosinca, od 18 do 20 sati.



Čokoladna čarolija u kristalu



Program opatijskog Adventa otvorit će u subotu, 25. studenog Christmas Tree Lighting na terasi hotela Continental, gdje će se još jednom okupiti poznate glazbene zvijezde i brojni posjetitelji kako bi paljenjem svjetala na božićnom drvcu pokrenuli „blagdansku magiju“. Idući vikend posvećen je Festivalu čokolade, koji će se od petka 1. prosinca do nedjelje 3. prosinca oduševljavati posjetitelje jedinstvenim slasticama u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner na središnjem sajmu „Čokoladna čarolija“ i na brojnim lokacijama u gradu, zanimljivim radionicama za djecu i odrasle te atraktivnim glazbenim nastupima poznatih izvođača poput Nine Kraljić i Dina Antonića.



Prva subota u prosincu donijet će i paljenje prve svijeće na velikom Adventskom vijencu na Slatini, a vrijeme tijekom tjedna, do iduće subote, „skratit“ će zanimljivi akustični i DJ nastupi pred Šporerom u kojem će od 4. prosinca do 14. siječnja biti postavljena izložba „Opatijski umjetnici“ u organizaciji Hrvatskog muzeja turizma. Tijekom čitavog tog vremena posjetitelji Adventa kod Šporera moći će tu umjetnost doživjeti i iz „prve ruke“, na radionicama koje će opatijski umjetnici održavati 5., 12. i 19. prosinca. Poseban program u Centru Gervais 5. prosinca bit će posvećen sv. Nikoli, dok će petak, 8. prosinca s početkom u 20 sati označiti Mjuzikl Magic Musical s Mijom Negovetić. Vikend će donijeti pregršt događanja – nastupe grupa kao što su Love Runners i Tri kralja ispred Šporera, ali i zanimljive programe na tržnici gdje je za subotu ujutro najavljena gastromanifestacija „Primorski pijat“ – promocija knjige Kristiana Kozmića uz degustaciju domaćih specijaliteta, a navečer u 20 sati koncert izvrsne grupe Mayales, da bi se od 22 sati zabava nastavila u Centru Gervais uz nastup Nene Belana i Fiumnesa.



Djeda Mraz na Učki



Božićna bajka će od petka 15. prosinca do nedjelje 17. prosinca na Učku i druženje s Djedom Božićnjakom privlačiti stotine mališana. Ispred Šporera održat će se pravi retro vikend s nastupom The Janitorsa u petak, DJ Mira Paušića u subotu i Ramones Tributa – Take It Dee Dee u nedjelju navečer. Treći vikend prosinca obilježit će dva atraktivna koncerta – u petak u 20 sati u centru Gervais nastupit će Antonio Krištofić i Matea Dujmović s božićnim koncertom „Božić je ljubav“, a u subotu u isto vrijeme Royall Hall ugostit će božićni koncert Matije Dedića i Merime Ključo. Još jedan svečani božićni koncert, ali u sasvim drugačijem glazbenom ruhu, održat će se u Centru Gervais u srijedu, 20. prosinca i četvrtak 21. prosinca u 20 sati, uz gostovanje HNK Ivana pl. Zajca.



Tri Nove godine



Najuzbudljivije trenutke adventskog programa pružit će posljednja dva vikenda u prosincu – jedan posvećen proslavi Božića, a drugi dočeku Nove godine. U petak, 22. prosinca, održat će se tradicionalna zakuska za građane i posjetitelje Opatije, uz nastup Klape Nevera, uz kasnije nastupe klapa Kamelija i Vokalista Salone pred Šporerom. Subotnji program, uz nastupe brojnih zanimljivih sastava, donijet će i mališanima omiljenu Potragu za božićnim darovima u organizaciji Društva Naša Djeca Opatija te božićni koncert Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije u organizaciji KZU-a Volosko uz nastupe ženskih klapa Luka i Volosko, Vokalista Salone, Maria Battifiace, Duška Jeličića Duleta, Davida Daniela, Katje Budimčić Sabljar, Marka Fortunata, Antonia Krištofića. Isto večer na tržnici nastupaju Elemental u 20 sati i Belfast Food u Centru Gervais u 22 sata istoga dana. Sam Božić, u ponedjeljak 25. prosinca, bit će posvećen nešto laganijim, akustičnim nastupima, dok je za dan kasnije najavljena tradicionalna, velika božićna izložba oldtimera ispred hotela Milenij.



Glazbeno zagrijavanje za „najluđu noć“ krenut će već u petak, 29. prosinca svečanim novogodišnjim koncertom „Jaques & Friends“ koji će u Royal Hall dovesti Jacquesa Houdeka, Matiju Cveka, Alena Đurasa, Edgara Rupenu i Terezu Kesoviju kao posebnu gošću. Subotnje poslijepodne i večer bit će ispunjeni brojnim glazbenim nastupima, a nedjelja – posljednji dan u 2017. godini – obilježena sa čak tri dočeka na otvorenom. Prvi će Novu godinu „dočekati“ najmlađi, točno u podne uz veliki party s animatorima i dječjom kulinarskom radionicom, a uz brojne koncerte i organizirane dočeke u hotelima, večer će proteći uz dva zanimljiva koncerta – ispred Šporera posjetitelje će u 2018. godinu uvesti Xfinity Band, a centralni doček na tržnici, uz početak u 22 sata, proći će uz Koktelse i Leteći odred.



Dan kasnije, 1. siječnja, točno u podne na terasi hotela Kvarner zdravicom će sretne blagdane uz čašu šampanjca svim posjetiteljima Opatije poželjeti gradonačelnik Ivo Dujmić sa suradnicima. Zabava će se nastaviti ispred Šporera uz bend In Between i otvorenje kupališne sezone opatijskih Kukala, a u večernjim satima održat će se i repriza novogodišnjeg dočeka, ovog puta uz The Beatles Revival Band. Program Adventa nastavit će se, uz nastupe zanimljivih glazbenika na više lokacija u gradu, sve do nedjelje 7. siječnja.