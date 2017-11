Akcija za ratifikaciju Istanbulske konvencije ispred Sabora

Danas, 24. studenoga 2017. povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pred Hrvatskim saborom na Markovom trgu održana je prosvjedna akcija na kojoj su brojne aktivistkinje, političarke i stručnjakinje skupljale su pred Saborom potpise zastupnika i zastupnica kojima oni jamče da će glasati za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) u cilju da se ženama i djevojčicama u Hrvatskoj osigura konkretna, dostupna i efikasna zaštita od nasilja.Zastupnice i zastupnici su se potpisom obvezali i da će glasati za namjenska sredstva u Državnom proračunu za 2018. godinu za provedbu Istanbulske konvencije, aktivno se suprotstaviti političkim i društvenim napadima na politiku rodne ravnopravnosti i Istanbulsku konvenciju, a od Premijera i Vlade RH tražiti da se zakonski prijedlog ratifikacije uputi Saboru na glasanje do kraja tekuće saborske sjednice.Izjavu su javno potpisali zastupnici i zastupnice Anka Mrak Taritaš, Bernarda Topolko, Vesna Pusić, Sabina Glasovac, Goran Aleksić, Furio Radin, Bojan Glavašević, Ivan Kovačić, Dalibor Prevendar, Joško Klisović, Mihael Zmajlović, Domagoj Hajduković, Nenad Stazić, Predrag Matić, Peđa Grbin, Arsen Bauk, Gordan Maras i Darko Parić i drugi.Zastupnici saborske većine vidljivo su izbjegavali zaustaviti se pred mjestom prikupljanja potpisa te u Sabor ulazili na drugi ulaz dok su zastupnici Željko Glasnović i Stevo Culej izjavili kako neće potpisati niti glasati za ratifikaciju Konvencije.Zastupnice i zastupnike su na potpisivanje jamstva za Istanbulsku konvenciju motivirale aktivistkinje za ženska ljudska prava Sanja Sarnavka, Rada Borić, Nataša Bijelić, Sandra Benčić i Valentina Andrašec te javne osobe Jadranka Sloković, Mirela Holy i Boris Jokić.Naime, točno prije godinu dana premijer Plenković je dao javno obećanje da će njegova Vlada ratificirati Istanbulsku konvenciju, i to do kraja 2017. godine, no zakonski prijedlog još nije upućen u Sabor. Konvenciju je propustila ratificirati prethodna vlada Zorana Milanovića, što sve svjedoči o kroničnom nemaru države za sigurnost djevojčica i žena od rodno uvjetovanog nasilja."Glavna poruka je da želimo ratifikaciju Istnabulske konvencije sada, do kraja zasjedanja Sabora i da kao takva uđe u proračun za narednu godinu. Apelirali smo na različite zastupnice i zastupnike iz različitih stranaka da daju amandmane na proračun kako bi se onaj dio koji ide za skloništa žena žrtava nasilja uđe u proračun za sljedeću godinu jer inače nam sama ratifikacija ne znači ništa. Istanbulska konvencija sada je i polje nekakve političke trgovine između vladajućih i HRAST-a. Premijer im još neko vrijeme treba davati određene ustupke kako bi zadržao tanku većinu. Žene žrtve nasilja su sada postale i taokinje tanke saborske većine i političkih trgovina koje se događaju. Mislim da ključna prepreka nisu priče o rodnoj ideologiji - mislim da u to nitko ne vjeruje, osim par ljudi iz HRAST-a - one se koriste kao izlika da se zapravo ono što je ključno, a to je povećanje proračuna za zaštitu žena, kao i kriminalizacija zločina ne bi dogodilo.", naglasila je Sandra Benčić u ime organizatora.Organizatorice akcije pozivaju sve građanke i građane kojima je stalo do efikasne i jednako dostupne zaštite za žene i djevojčice žrtve fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja, sve one koji vjeruju da se borbom protiv predrasuda i stereotipa i boljim obrazovanjem može smanjiti stopa nasilja nad ženama – da potpišu zahtjev za ratifikaciju Konvencije na: http://www.potpisujem.org/hr/ Prosvjednu akciju podržale su: Autonomna ženska kuća Zagreb, Babe, CESI, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za mirovne studije, Centar za nenasilje i ljudska prava SOS Rijeka, Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" Pakrac, Centar za žene žrtve rata- Rosa, Centar za ženske studije, Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, DELTA, Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Domine Split, GONG, "HERA" Križevci, Inicijativa U dobroj vjeri, Mirovna grupa „Oaza“, Pariter, RODA, SOS Virovitica, Status M, IKS Petrinja, Zagreb Pride, Zaklada SOLIDARNA, Ženska grupa velika Gorica, Ženska mreža Hrvatske, Ženska soba, Ženska pomoć sada.