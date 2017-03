Ako pišete prodajno pismo…

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



… ili imate potrebu / želju skrenuti pažnju svojih potencijalnih klijenata i partnera, evo jedne izrazito efikasne smjernice koja vam u tome može izrazito puno pomoći.Radi se o tome da mi ljudi generalno ne znamo što želimo ali zato jako dobro znamo odgovore na dva pitanja:Vjerujem da mnogima ovo zvuči komplicirano na prvi pogled, no ako samo na trenutak razmislite o ova dva pitanja i odgovore koje ćete dati / dobiti na njih, vrlo lako ćete doći do glavne “prodajne točke” koju komunicirate u prodajnom pismo.Ne želim gljivice ispod prozora, a da bih to spriječio radio sam a, b, c, d…Ne želim “čudne poglede” na plaži, a do sada sam probao a, b, c, d …Ne želim prazan račun, a do sada sam probao a, b, c, d…U gornja tri primjera dosta sam pojednostavio proces, no smjer je izrazito jasan.Ovo su pitanja na koje svi mi ljudi vrlo jednostavno i bez velikog razmišljanja možemo odgovoriti, dok se na pitanje “a što vi želite?” ili “biste li željeli…?” aktivira dosta kompleksan mehanizam razmišljanja i cijeli proces komunikacije dosta zakomplicira, uspori i često odvede u neočekivani smjer.Hmmm… zanimljivo, zar ne?I to je to za ovaj tjedan te želim uspješan nastavak dana.