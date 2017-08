Ako ulazite u partnerstvo

ljudi s vremenom mijenjaju

ljudi se žene / rastaju, dobivaju djecu, umiru

ljudi mijenjaju svoje prioritete

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Partnerstvo - tema koja mi u zadnje vrijeme učestalo ulazi u "radar" gdje dosta često ponavljam jednu te istu mantru, pa rekoh da iskoristim priliku i podijelim je kroz današnji BK newsletter.Partnerstvo je "ona situacija" kada se prepoznaju dvije ili više osoba u zajedničkom interesu kako bi postigli neki rezultat koji samostalno vjerojatno ne bi mogli postići.Uz formiranje partnerstva često ide hrpa (pozitivnih) emocija, tapšanja, bodrenja, vizualizacije dobrih rezultata koji bi se trebali postići. Čak se ponekad ide i toliko daleko da budući partneri formiranjem partnerstva postaju NAJBOLJI prijatelji.I sve je to super, sve je to pozitiva, sve je to dobro… ali… da, ali se na jednu stvar gotovo pa uvijek zaboravlja.Ozbiljno, ako razmišljate ući u partnerstvo ili ste već u jednom takvom okruženju, znate li kako će izgledati raskid?Zašto? Zato što se:Mislite da će iskra zaljubljenosti i iskra požrtvovnosti trajati cijelo vrijeme vašeg partnerstva?Naravno, sada me možete optužiti da ovim tekstom i ovakvim razmišljanjem "unosim negativnu energiju" u nešto što je pozitivno i što treba biti pozitivno, no bio sam u sličnim situacijama i nažalost vidio sam previše loših situacija u kojima se "on potpuno promijenio", "ona ništa ne radi, dok sve moram sam", "ne mogu sam donijeti odluku"…Iskreno, razmišljanje o "raskidu" u biznisu nije i ne treba biti tabu tema.Ako je sve OK i partnerstvo odlično funkcionira tada aneks / članak raskida nikada ne morate aktivirati, no ako ipak nije sve onako kako se očekivalo i eventualno dogovorilo - najbolji način raskida je da slijedite unaprijed definiranu proceduru raskida.I tu smo došli do onog ključnog trenutka -