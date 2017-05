Alkoholna industrija će sama uvesti oznake kalorija ili će im to EU zakonom propisati

EU, Hrvatska

U sklopu borbe protiv zloupotrebe alkohola Europska komisija je pozvala europske proizvođače alkoholnih pića da sami osmisle i uvedu model označavanja kalorijske vrijednosti i sastava svojih proizvoda. Ukoliko se industrija na poziv ogluši, Komisija će poduzeti mjere u svrhu donošenja zakonskih propisa.



"Hrvatska je nažalost u europskom vrhu što se tiče zloupotrebe alkohola među mladima. Zato podržavam potez Komisije jer već dugo zagovaram snažnije mjere za suzbijanje zloupotrebe alkohola, pogotovo među mladima. Maloljetnici, pogotovo djevojke, su posebno osjetljivi na fizički izgled, no većinom ne znaju da alkoholna pića sadrže mnogo kalorija. Smatra se da bi navođenje energetske vrijednosti pomoglo odvraćanju mladih od alkoholiziranja," kazala je Biljana Borzan tijekom rasprave u Odboru za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta.



Prema podacima Europskog istraživanja konzumacije alkohola i opasnih droga (ESPAD) među školskom djecom, hrvatski učenici su na petom mjestu u Europi po alkoholiziranju. Čak 82 posto maloljetnika u dobi od 13 i 14 godina konzumiralo je alkohol, svaki treći sudjelovao je u ekscesivnom opijanju.



Prema studiji provedenoj 2014. europski potrošači imaju ograničeno znanje o hranjivoj vrijednosti i sastojcima alkoholnih pića. Rezultati te studije pokazuju nedostatak znanja o sadržaju ugljikohidrata i masti te kalorijskoj vrijednosti različitih vrsta alkoholnih pića. Više od 3/4 ispitanika je kazalo da žele da im se o sastojcima i hranjivoj vrijednosti alkoholnih pića daju iste informacije koje im se trenutačno daju o drugoj hrani i pićima.



"Postoji trend samoregulacije u europskoj alkoholnoj industriji, pogotovo u pivskom sektoru. Na pivima velikih hrvatskih proizvođača već neko vrijeme možete pronaći male oznake upozorenja za vozače i trudnice. S druge strane sektori vina i žestokih pića se više opiru uvođenju kako kalorija tako i drugih oznaka. Njihova udruženja predlažu da te informacije budu dostupne na webu ili preko QR koda što smatram nedostatnim i neučinkovitim," upozorila je Borzan.



EU regulativa o informiranju potrošača o hrani trenutno izuzima alkoholna pića od obveze deklariranja sastava i kalorija. To dovodi do bizarnih situacija u kojima sok sam za sebe mora nositi oznaku kalorijske vrijednosti, a ako je pomiješan i pakiran s alkoholom, ne mora.



"U pravilu podržavam samoregulaciju proizvodnog sektora, no kada su u pitanju djeca i mladi, vjerujem da vlasti trebaju djelovati propisima. Pozorno ćemo pratiti hoće li proizvođači alkoholnih pića surađivati s Komisijom. Ukoliko ta suradnja bude nezadovoljavajuća, mogu računati da će Europski parlament upotrijebiti sva sredstva da pritisne Komisiju na izmjene zakona. Konačno, potrošači imaju pravo znati što sadržava piće koje piju," upozorila je Borzan.