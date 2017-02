Američka premijera 'Gorana' na prestižnom festivalu South by Southwest

Film, Hrvatska, Svijet

Dugometražni igrani film Nevija Marasovića 'Goran' svoju će američku premijeru imati u programu multimedijskog festivala South by Southwest (SXSW), jedne od najvažnijih platformi za promociju nezavisnog filma u Sjevernoj Americi, čije se 24. izdanje filmskih programa održava od 10. do 18. ožujka u Austinu (Teksas, SAD).



'Goran' je jedan od 125 odabranih dugometražnih filmova od 2.430 ukupno prijavljenih. Prikazat će se u sklopu Festivalskih favorita (Festival Favorites), sekcije posvećene hvaljenim naslovima koji su festivalsku distribuciju već počeli prije SXSW-a. 'Goran' je dosad prikazan na festivalima u Luksemburgu, Bjelorusiji i Belgiji, a na Međunarodnom filmskom festivalu Fantasia u Montrealu, gdje je imao svjetsku premijeru, Franjo Dijak osvojio je nagradu za najboljeg glumca.



SXSW je manifestacija koja spaja glazbu, film, interaktivne medije i konferencije, a njegov jedinstveni koncept ugledna web stranica IndieWire svojevremeno je opisala kao "vodeći primjer onoga kako bi festivali mogli izgledati u budućnosti". Filmski program održava se od 10. do 18. ožujka. Podijeljen je u 12 sekcija koje uključuju igrane i dokumentarne, umjetničke i žanrovske uratke. Na festivalu će biti prikazan čak 51 debitantski film, a filmski program bit će otvoren premijerom novog filma Terrenca Malicka 'Song to Song', u kojem glavne uloge igraju Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender i Rooney Mara.