'Based on a True Story' - Polanski se vratio solidnim psihotrilerom

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

Dok se čeka na objavljivanje nagrada, danas se repriziraju neki od najbolje prihvaćenih filmova tokom festivala, a na jutrašnjoj projekciji je pokazano najnovije ostvarenje Romana Polanskog 'Based on a True Story', bazirano na istoimenom romanu Delphine de Vigan, u scenarijskoj adaptaciji Polanskog i Oliviera Assayasa. Radnja ovog solidnog psihotrilera se bazira na odnosu dve žene nejednakih snaga u kome jedna pokušava da psihički, pa potom i fizički skrši drugu.Delphine (Emmanuelle Seigner) je spisateljica koja stiče slavu duboko ličnim romanom posvećenom majci. Njeni dani se jedan za drugim troše na promocijama knjige na sajmovima i javnim čitanjima po Francuskoj. Na jednom od termina za potpisivanje knjiga, upoznaje mladu i neodoljivo šarmantnu ženu po imenu Elle (Eva Green) koja joj se predstavlja kao njen veliki obožavalac. Njihovi putevi će se još jednom ukrstiti na prijemu u Dephininu čast, razmeniće se prvi problemi i brojevi telefona. Elle se predstavlja kao ghost writer koji trenutno radi na autobiografiji poznate televizijske zvezde i na početku deluje kao inteligentna, skromna mlada žena sa interesantnim pogledima na život i britkim komentarima na savremenu francusku kulturnu scenu.Delphine se nalazi u fazi potpune blokade i njena unutrašnja nesigurnost počinje da raste pri svakom novom pokušaju da počne sa pisanjem narednog romana. Ideje i skice su tu, rešerširanje je u toku, beležnice su pune planova kako da krene sa pisanjem, ali sve to nije dovoljno da prsti opletu po tastaturi. Slava je na vrhuncu, podrška životnog partnera, poznatog francuskog književnog kritičara Francoisa (Vincent Perez) koji vodi ugledan književni salon na televiziji je solidna, poverenje agentkinje i izdavača veliko i Delphine zastaje pod pritiskom velikih očekivanja da ponovo stvori remek-delo. Elle se u njen život uvlači vrlo intenzivnim pokušajima zbližavanja – prvo našavši stan u zgradi preko puta Delphinine, a potom pozivima na kafe i ručkove i čim Francois odlazi na poduži službeni put u svome ganjanju poznatih pisaca za gostovanja u njegovoj emisiji, Elle vidi svoju šansu da se približi još više. Neće proći dugo, stoji sa koferom ispred Delphininih vrata i preuzima ulogu njene lične asistentkinje koja se vrlo brzo meša i u privatne stvari. Šalju se mejlovi u Delphinino ime o kojima ova nema pojma, pošta nestaje ili ne stiže. Posle slučajnog pada niz stepenice pri kome lomi nogu, Delphine prihvata Ellinu ideju da zajedno odu u Francoisovu kuću na selu. Tu će sociopatkinja konačno sasvim pokazati svoju stranu, na mestu na kome niko ne može da je ometa.Adaptacija romana za film Polanskog i Assayasa je čudnovato blaga u smislu razvijanja psiho-igrarija koje tek povremeno eksplodiraju u scene koje daju nekakvu ideju o onome šta će naredno doći. Ima nekoliko neodoljivih momenata u kojima Green gubi nerve i razbija mobitel čekićem u atomsku prašinu ili kada nepokretnoj suparnici podmeće zatrovanu, ali skupu hranu sa ledenim osmehom na usnama.Paralele, odnosno nadogradnja na nešto raniji triler Polanskog 'The Ghost Writer' za koji je 2011. dobio Srebrnog medveda za režiju u Berlinu postoje, ali one nisu jedine i na pamet smesta pada 'Misery' Roba Reinera ili na primer, po građenoj tenziji, nešto raniji radovi reditelja – 'Slepa ulica', 'Rosemarina Beba' i 'Chinatown'. Ovo nije film koji iznenađuje i veoma je klasično izveden uz odličnu kameru Pawela Edelmana, čestog saradnika Polanskog sve od 'Pijaniste' 2001. i besprekornu montažu Margot Meynier. Odluka da se skoro čitavom dužinom filma u pozadini čuje muzika povremeno zairitira, naročito pri dužim dijalozima, mada je Alexander Desplat na sreću dovoljno neutralan da bi to postala tortura.