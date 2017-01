Blixa Bargeld 7. veljače u Močvari

Blixa Bargeld, ikona europske alternativne scene, 7. veljače dolazi premijerno u zagrebačku Močvaru predstaviti svoj novi glazbeni projekt u partnerstvu s talijanskim skladateljom i producentom Tehom Teardom. Bargeld je pjevač i frontmen kultnih Einstürzende Neubauten te bivši član pratećeg benda Nick Cavea - The Bad Seeds, dok je Teardo nekadašnji predvodnik industrial benda Meathead, a danas cijenjenim autorom kazališne i filmske glazbe (autor glazbe za Paolo Sorrentinove 'The Family Friend' i 'Il Divo', kao i 'Ti mene nosiš' hrvatske redateljice Ivone Juke).Zajedničku suradnju Teho Teardo i Blixa Bargeld započeli su početkom ove dekade, surađujući na produkciji predstave 'Ingiuria' da bi nakon toga objavili zajednički album 'Still Smiling' na kome su, između ostalih, surađivali i sa slavnim The Balanescu Quartet. Dok je Teho, svirajući bariton gitaru te kontrolirajući beatove i loopove zadužen za glazbeni segment, Blixa vokalno, uz jedinstven scensko-kazališni nastup, na prepoznatljiv način zaokružuje formu njihove glazbene suradnje.Teho i Blixa u Močvari nastupaju uz pratnju troje dodatnih talijanskih glazbenika - Martina Bertoni (violončelo), Gabriele Coen (bas klarinet) i Francesco Fazzi (inžinjer zvuka). Ono što ovaj koncert čini jedinstvenim je činjenica da će svima njima na pozornici pridružiti i Kvartet Prelude - gudački kvartet iz Zagreba.Tri godine nakon objavljivanja debitantskog albuma, početkom 2016. godine suradnja Teha Tearda i Blixe Bargelda rezultirala je i drugim zajedničkim albumom 'Nerissimo'. Kombinirajući nekoliko jezika (talijanski, engleski i njemački) te različite glazbene matrice (komorni pop, elektronika, bogati gudački pasaži, prepoznatljivi Neubauten industrial zvuk…) album si je priskrbio sjajne recenzije, kao i hvalospjevima praćene koncertne nastupe.Koncert Teha Tearda & Blixe Bargelda održat će se u sklopu izložbe "Geniale Dilletanten – supkultura u Njemačkoj 1980-ih" koja će se održati u Pogonu Jedinstvo od 4.2. do 18.2.2017.Kako je koncert u Močvari sjedećeg karaktera samim time je i broj ulaznica u prodaji ograničenog kapatiteta. Ulaznice u pretprodaji 150 kuna, na blagajni kluba 180 kuna. Prodaja: Klub Močvara (za vrijeme svakog programa), Trnjanski nasip bb; Dirty Old Shop, Tratinska 18; Rockmark, Berislavićeva 13.