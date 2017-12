Body Count 19. lipnja u Tvornici

Organizator o bendu:



Početak benda jedna je od najvećih priča svjetske alternativne scene. Ice T je, osim rapa, u mladosti bio veliki fan hard rocka i metala, jednako kao i nekolicina njegovih prijatelja iz srednje škole u Crenshowu, dijelu južnog Los Angelesa. Tijekom 80-tih već je stvorio veliko ime na hip hop sceni, pa se početkom 90-tih paralelno posvetio bendu koji je osnovao upravo s prijateljima iz srednje škole. Prve nastupe Body Count su imali na Lollapaloozi kada im je Ice T poklonio pola satnice svog seta, a prvu snimku na njegovom samostalnom albumu “O.G. Original Gangster”, koji se smatra jednim od najvažnijih gangsta rap ploča. Upravo na njemu, prije same pjesme “Body Count” Ice T odgovara na optužbe da se prodao jer ubacuje elemente rocka u rap. No, sve je eksplodiralo debi albumom i superkontroverznim singlom “Cop Killer”, uz kojeg su išle ništa manje opasne “KKK Bitch” (koju su od nas obradili Kawasaki 3P i Nered), “Evil Dick”, “Momma’s Gotta Die Tonight”, “There Goes The Neighborhood” te “Body Count’s In The House”, jednom od velikih favorita mnogih rock klubova ovih prostora. Album je digao na noge kompletnu bijelu Ameriku, od predsjednika Busha i članova Senata do Charltona Hestona, pa je u konačnici povučen kako bi se “Cop Killer” zamijenio malo manje problematičnom novom verzijom pjesme “Freedom Of Speech”.



U godinama koje su slijedile BC su imali uspona i padova, boljih i lošijih izdanja, a nažalost čak tri člana originalne postave ubrzo su preminuli - bubnjar Beatmaster V i guitarist D-Roc od bolesti, a basist Mooseman kao žrtva drive-by pucnjave. Ipak, posljednjih nekoliko sezona uspjeli su realizirati dva albuma, “Manslaughter” i ovogodišnji “Bloodlust” čiji singl “Black Hoodie” je bio nominiran za Grammyja.

Pioniri crossovera i jedan od najpoznatijih bendova koji je spajao hip hop i metal, Body Count iz Los Angelesa, dolaze u Tvornicu kulture 19. lipnja 2018. na svoj prvi hrvatski koncert nakon daleke 1997. godine.Predvođeni jednim od najvećih rap izvođača svih vremena, velikim Ice T-jem, Body Count sviraju sirovi old school crossover, brutalnu mješavinu hip hopa i metala. Kroz godine su mijenjali postavu, raspadali se i ponovo sastavljali, a u Zagreb će doći s novim albumom 'Bloodlust' i novim članom - Little Iceom, sinom Ice-T-a koji je back vokal.Headlineri velikih svjetskih festivala u Tvornici će odsvirati jedan od rijetkih klupskih nastupa iduće godine. Prodaja ulaznica kreće u petak, 8. prosinca u 9:00. Prva cijena od 150 kn na snazi će biti do 31. prosinca. Od početka 2018. do 18. lipnja za ulaz će trebati izdvojiti 170 kn, a na dan koncerta 190 kn. Ulaznice se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na Eventim.hr