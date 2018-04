Bonbon predstavio nove tjedne pakete za 10 i 20 kuna

Rijetko tko nije primijetio novu bonbon kampanju u kojoj su predstavljeni novi tjedni paketi, no što oni zapravo omogućuju bonbon korisnicima? Tjedni paketi dolaze u sljedećim varijantama – Mali razgovori, SMS i Internet i Veliki Internet. Korisnici mogu birati između 200 minuta, 150 SMS-ova ili 1 GB, svaki za 10 kuna, ili 2 GB za 20 kuna. Tjedni paketi se mogu, osim samostalno, koristiti i kao nadopuna postojećim paketima, pa se korisnici bonbon mreže više nikad neće naći u situaciji da im nedostaje gigabajta ili minuta, a pakete mogu jednostavno aktivirati putem weba, aplikacije ili SMS-a. Odlična star na koju su bonbon korisnici već navikli jest prijenos jedinica u sljedeće vremensko razdoblje, što vrijedi također i za tjedne pakete. To znači da će se prilikom reaktivacije paketa sve nepotrošene jedinice prenijeti u sljedeći tjedan.Podsjećamo, bonbon je i do sada korisnicima omogućavao kreiranje vlastite tarife jer je ponuda složena na način da se sastoji od paketa razgovora, SMS-a, Interneta i multimedije u nekoliko veličina, kako bi svatko mogao izabrati točno ono što mu odgovara.Cijela ponuda se može vidjeti na bonbon stranici , na kojoj se također može postati bonbon korisnik i prenijeti broj u bonbon mrežu bez odlaska na prodajno mjesto.