Bonbon uveo paket od 20 GB

Pa, krenimo redom. Bonbon pretplatnici od 2. studenog moći će se počastiti Jako jako velikim Internet paketom, koji sadržia cijena mu je 95 kuna. Ukoliko korisnik potroši paket prije isteka tekućeg mjeseca, cijena gigabajta se ne mijenja, što znači da korisnik svaki sljedeći gigabajt plaća nevjerojatno niskih 4 kuna i 75 lipa.Bonbon nije zaboravio ni ljubitelje gotovih kombinacija, pa se novi paket nalazi, koja sadrži 2000 minuta (1000 prema bonbonu, 1000 prema ostalim mrežama), 1000 SMS poruka i 20 gigabajta prometa, a cijena joj je 120 kuna. To znači da ovu kombinaciju pretplatnik plaća 45 kuna manje nego što bi ju plaćao kada bi te pakete uzimao posebno.Ne treba zaboraviti da je bonbon pretplata bez ugovorne obaveze stoga korisnici na bonove koji žele isprobati ovaj paket ili kombinaciju isto mogu učiniti prelaskom na pretplatu bez vezanja ugovorom na nekoliko mjeseci ili godina.Treća novost je uvođenje još jedne nove kombinacije , koja se uvodi i u ponuduPostojeću Kombinaciju s tri velika sada je zamijenila Kombinacija s jako velikim internetom , koja sadrži 2000 minuta (1000 prema bonbonu, 1000 prema ostalim mrežama), 2000 SMS poruka i 6 gigabajta prometa a– 90 kuna. To zapravo znači da korisnik za istu cijenui uz to štedi 45 kuna (toliko više bi ga ovi paketi koštali da ih uzima pojedinačno).U novoj ponudi bonbon korisnici moći će biti doslovno – okruženi gigabajtima.