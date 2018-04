Borzan: Bruxelles zabranjuje prodaju drugorazredne robe u istočnoj Europi

Europska komisija donijet će Direktivu o nepoštenoj poslovnoj praksi kojom će zabraniti prodaju proizvoda koji se oglašavaju kao isti, a imaju značajne razlike u sastavu i karakteristikama - najavila je danas hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan novi prijedlog zakona Europske komisije kojim će se regulirati različita kvaliteta naizgled istih proizvoda u EU."Na početku mandata su mi iz Komisije govorili da dok je proizvod siguran za zdravlje, problema za njih nema. Kao da moramo biti zahvalni što nas ne truju. U nekoliko godina, dogurali smo do prijedloga zakona koji bi trebao regulirati cijelo EU tržište" komentirala je Biljana Borzan ( ovdje njena PDF prezentacija novog koraka).Direktiva mora biti još ispregovarana u Europskom parlamentu i Vijeću, a Borzan je pozvala Vladu RH da se aktivnije uključi u rad Vijeća i osigura da prijedlog Komisije prođe, što je posao vlada europskih država. Osigurano je i 800 tisuća eura za europsko istraživanje kvalitete istih proizvoida, no Hrvatske se vlada nije prijavila za ovo.Borzan je istaknula i da je ovaj zakonski prijedlog dio velikog paketa koji je Komisija pripremila za potrošače, a koji uključuje i zakon koji regulira pravo na kolektivnu tužbu: "Zajedno s BEUC-om sam pisala Komisiji kako je potrebno uvesti mehanizam kolektivne tužbe. Skandal s Volkswagenom je pokazao kako su europski kupci ostali nezaštićeni, a američki se naplatili. Istaknuli smo i kako se i u slučaju dvostruke kvalitete treba osigurati kolektivna tužba. Ako taj zakon stupi na snagu, to će biti dvostruko osiguranje da će se jednakost svih građana poštivati".