Borzan: Zagreb izgubio agenciju za lijekove jer smo se predstavili nabrzaka i ofrlje

„Radi se o sramotnom završetku iznimno loše odrađenog posla" kaže Biljana Borzan, predstavnica Europskog parlamenta za odnose s agencijom nakon što je Vlada RH u ponedjeljak ujutro, na sam dan odluke, povukla kandidaturu Hrvatske za domaćinstvo Europske agencije za lijekove "Službeno objašnjenje iz vlade se dade sažeti u to da druge države članice nisu prepoznale svu veličanstvenost naše kandidature. Debakl se počeo nazirati kada je vlada tek u lipnju osnovala radnu skupinu za izradu kandidature, a rok za prijave je u bio u srpnju. Mjesec dana da se napravi ogroman posao za koji su se druge države počele pripremati prije godinu dana!?“ izjavila je Borzan.Danas se u Bruxellesu, pri Vijeću za opće poslove Europske unije, glasa o novim sjedištima za Europsku agenciju za lijekove i Europske agencije za bankarstvo koje se sele iz Londona. Ministri vanjskih poslova država članica glasaju tko će dobiti jackpot u vidu stotina dobro plaćenih stručnjaka, noćenja, kongresnog turizma i utjecaja.„Mi smo se morali uključiti u ovu utrku jer smo jedna od nekoliko države članice koje nemaju niti jedno tijelo EU. Čak i da nismo dobili Agenciju za lijekove, dobra kandidatura bi nam poslužila kao zalog za ubuduće, za neke buduće agencije i povlastice. Najgora posljedica ovog raspleta događanja je činjenica da smo se pokazali neozbiljni i nesposobni odraditi iole zahtjevan posao. Ja na to upozoravam praktički od dana britanskog referenduma“ kazala je hrvatska europarlamentarka.Borzan je u kontaktu s vodstvom agencije za lijekove neslužbeno saznala da se grad Zagreb solidno predstavio u agenciji. S druge strane vladina prijava, koja je trebala sadržavati podatke o predloženoj zgradi, međunarodnim letovima, školama za djecu zaposlenika i drugim tehničkim pitanjima, je napravljena nepotpuno. Komisija je ocijenila da u većini kriterija nisu dostavljeni traženi podaci.„Bolje da je vlada odmah rekla da ne može ili neće ulaziti u ovaj pothvat nego da nas ovako osramoti. Niti se lobiralo kako treba, niti se djelovalo prema zaposlenicima agencije na vrijeme. Ministri su išli u London na finale Wimbledona, a nikome nije palo na pamet da svrati do agencije i lobira. Tek nakon prozivki sklepala se nekakva delegacija u rujnu. I to nakon što su se zaposlenici agencije u anketi negativno izjasnili prema Hrvatskoj. Mene samo zanima hoće li itko biti pozvan na odgovornost radi ovog debakla?“ zaključila je Borzan.