Brak na prvi pogled

Prodajno pismo treba biti dugo koliko god je to potrebno

Landing page ima sadržaja koliko god je potrebno

Video traje koliko god treba trajati

Follow up ima onoliko koraka koliko god je to potrebno

Ako ste u bračnoj zajednici ili izvanbračnoj zajednici ili ste bili u bračnoj zajednici, jeste li u nju ušli ODMAH kada ste se upoznali sa svojim partnerom?Bok, ja sam Ivo. Bok, ja sam Zvonimirka. Hajmo se vjenčati! Hajmo!Ovako dogovor za brak ne izgleda ni u nekim kulturama gdje vam netko drugi ugovara brak.Zapravo, ima neki vjerski lider i neka vjera gdje se na stadionu upozna hrpa parova i ovaj ih u grupnoj ceremoniji vjenča.No, bez obzira na sve, moramo priznati da je vjerojatnost braka na prvi pogled izrazito niska i da sve ovo pomalo izgleda neozbiljno.Neozbiljno ili ne ali ako to stavimo u kontekst poslovanja i famoznih prodajnih pisama, prodajnih dopisa, letaka, web stranica i drugih prodajnih elemenata, stvari izgledaju malo drugačije.Jeste li i vi jedan od onih koji očekuju da na jedno prodajno pismo, jednu poveću web stranicu, jedan telefonski poziv ili jedan newsletter potencijalni klijent odluči kako ste mu poželjan poslovni partner i odmah kupi te tako uđe u “brak” s vama?Zanimljivo, no često se poduzetnici upecaju u zamku i misle kako one-shot ili silver bullet pismo može / treba / mora privući klijenta.Realnost je nešto potpuno drugačije i ako samo povučete paralelu s dogovaranjem braka i ulaska u bračnu zajednicu, te uvidite kako tu ima nešto više faza kao što su upoznavanje, prepoznavanje, komuniciranje, uspoređivanje i sijaset drugih aktivnosti, onda ćete lakše uvidjeti i prihvatiti da:A koliko je “to potrebno” je informacija do koje morate sami doći i to poznavanjem svog tržišta, prigovora, mogućnosti, prilika… morate dobro upoznati svog budućeg partnera i on mora upoznati vas.