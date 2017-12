Bregovićeva Tri pisma iz Sarajeva prva na iTunesu i Amazonu

Glazba, Hrvatska, Svijet

Novi album Gorana Bregovića 'Three Letters from Sarajevo' našao se na broju 1. World Music liste albuma iTunesa u SAD-u kao i na vrhu liste internacionalnih albuma američkog Amazona.



'Three Letters From Sarajevo' inspirirana su gradom kao metaforom za mirni suživot i užas mržnje. Kao "Jeruzalem Balkana", Sarajevo je u svojoj povijesti bilo dio mnogih carstava: Rimskog, Bizantskog, Otomanskog i Austro-Ugarskog te prebivalište kršćana, muslimana, Židova... Svaki od tih monoteizama na ovom albumu tumači violinski solo iz različitih kulturnih tradicija.



Pri stvaranju i izvedbi skladbi Bregović je koristio 3 različite glazbene tradicije: klasičnu (kršćansku), klezmer (židovsku) i orijentalnu (muslimansku) i objedinio ih u jednu cjelinu kako bi pokazao da različitosti mogu funkcionirati i funkcioniraju na istom mjestu.