Canetove Škrtice u petak u Tvornici, predgrupa - Rusti

Kutinski noise-pop bend Rusti iz Kutine bit će predgrupa Škrticama na koncertu u zagrebačkoj Tvornici u petak 17. ožujka.Bend Rusti je nastao 2013., dosad su puno svirali po tkz. regiji, s Repetitorom, Vlastom Popić, M.O.R.T.-om itd.Supergrupu Škrtice predvodi Zoran Kostić Cane iz Partibrejkersa koji je uz ulogu vokala zadužen i za tekstove, a s njime u ovoj ekspolozivnoj smjesi punka, hard rocka, new wavea, hard corea, eksperimentalne glazbe sudjeluju i Kole iz Velikog prezira i Boris iz Jarbola na gitarama, te Danilo i Boško iz Straight Mickey and The Boyza na bubnjevima i basu.Istoimeni album prvijenac Škrtica je nedavno objavljen, a kritika kaže da uradak nema slabog trenutka, te hvali Canetove tekstove koji pozivaju na buđenje. Album od deset stvari kroz pjesme kao što su “Kulise”, “Mudrolije” “Tik-Tak”, “Zaboravanema”, “Horizonti” ruši zidove između psihodelije, punka i hard rocka.