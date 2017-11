Chui, Zoster, Motus i Narednik Lobanja na Ri Rock festu

Poznati mostarski bend Zoster, zagrebački legendarni punkeri Motus, hrvatski metal velikani Narednik Lobanja i Vod Smrti te izvanredni i jedinstveni jazz-rock-D’N’B-electro-fusion-IštaSveNe bend Chui nastupit će na 39. izdanju jednog od najdugovječnijih festivala u Europi - Ri Rock Festivalu . Fest se održava od 5. do 9. prosinca, održat će se koncerti, natjecanja demo bendova, radionice, prezentacije, Jam Session, natjecanja u fotografiji i slušaonice, a na bini OKC Palacha uz natjecateljske bendove nastupit će i gosti festivala.Koncert članova Udruge LP Rock i održavanje proslave Dana Riječkog Rocka.--------------------Dan Riječkog Rocka obilježava se 5. prosinca, na datum kada je 1957. u Rijeci otvoren Husar, prvi disco klub u bivšoj državi. Povodom ovog dana Udruga LP Rock održat će počasni koncert sa “starijim” rockerima riječke scene u utorak 05.12.2017. u OKC Palach uz besplatan ulaz i prijenos uživo i to s preko 12 bendova koji će odsvirati zlatne klasike rock glazbe.Radionica: Ri Rock Klinika-------------------------------------------------------------------------------Udruga Ri Rock održat će još jednu u nizu Ri Rock Klinika u kojima će pokušati prenijeti iskustvo i znanje vezano za promociju, booking i organizaciju te pomoći bendovima u daljnjem radu.Na radionice, koje startaju u 17h u OKC Palach, pozvani su svi bendovi i glazbenici kojima žele saznati više i pospješiti rad svog benda te postave pitanja koja ih zanimaju, a ulaz je naravno besplatan.Jam Session i prezentacija Glazbenog Centra “Art Of Music”-----------------------------------------------------------------------------------------Četvrti dan festivala posvećen je svima koji vole svoje druženje okružiti glazbom i instrumentima.Udruga RI ROCK i Glazbeni centar ART OF MUSIC Rijeka pozivaju na prezentaciju Ibazen gitara.39. Ri Rock Festival - Natjecateljske večeri i nastup gostujućih bendova------------------------------------------------------------------------08. i 09.12., to jest petak i subota, održat će se, kao i svake godine do sada, koncertno natjecanje demo bendova iz Primorsko - goranske i Istarske Županije koji će se natjecati za titulu pobjednika i bogate nagrade. Uz njih će naravno nastupiti i gostujući bendovi Zoster, Narednik Lobanja i Vod Smrti, Chui i Motus.Kao i prethodnih godina Udruga Ri Rock nudi autorskim bendovima s područja Primorsko- goranske i Istarske županije da se prijave za nastup i predstave svoj rad u 20 minuta. Prijave su otvorene od 06. do 24. studenog 2017. , a bendovi se mogu prijaviti ovdje i službenoj stranici Udruge Ri Rock . Uz opis benda i tehničke specifikacije potrebno je priložiti i dvije autorske pjesme. Na bendovima je da pokažu što znaju, svirajući striktno autorske pjesme. Za prva tri mjesta osigurane su raznolike i bogate nagrade te titula pobjednika 39. Ri Rock Festivala.U sklopu 39. Ri Rock festivala, Udruga RiRock u suradnji s AFK Palach organizira tematski foto natječaj. Svi zainteresirani pristupnici mogu poslati do 10 fotografija u najvišoj mogućoj rezoluciji putem wetransfer.com na foto.natjecaj@palach.hr , uz svoje osobne podatke. Natječaj je otvoren od 13.11. do ponoći 26.11. Nakon što žiri pregleda sve prijave i proglasi finaliste, izabrane fotografije bit će postavljene u trećoj prostoriji na prvi dan festivala, 5.12.2017. Uz festivalsku ulaznicu, pobjednici dobivaju priliku za hvalisanje na društvenim mrežama i vječnu slavu… ili slavu roka trajanja dok se netko ponovno ne odluči na makeover treće. Sretno!Nakon koncertnog programa u petak i subotu pobjednici Borbe Selektora: Sun Matt Izet Medošević Makjaveli odradit će bućkuriš raznih glazbenih žanrova i tako rasplesati cijeli Ri Rock.