Čileanski film 'Jedna čudesna žena' otvara Human Rights Film Festival

Od 4. do 10. prosinca u Zagrebu (u kinu Europa i MM centru Studentskog centra) održava se 15. Human Rights Film Festival . Od 6. do 10. prosinca festival se održava i u riječkom Art-kinu Croatia.Festival u kinu Europa otvara čileanski film Jedna čudesna žena Sebastiana Lelia - riječ je o napetom trileru u čijem je fokusu trasnrodna žena, koji je na ovogodišnjem Berlinaleu osvojio Srebrnog medvjeda za najbolji scenarij te nagradu Teddy koja se dodjeljuje filmu koji na najbolji promiče LGBT tematiku. Pored nominacije za Zlatnog medvjeda na istom festivalu, film je odabran kao čileanski kandidat za nagradu Oscar.Riječ je o iznimno suosjećajnom portretu snažne, kompleksne, iskrene trasnrodne žene čije žalovanje za izgubljenim ljubavnikom prekidaju i onemogućuju institucionalne i pojedinačne predrasude na svakom koraku; redatelj Lelio kreirao je jasno, odzvanjajuće i empatično filmsko svjedočenje o svakodnevnim preprekama s kojima se suočavaju transrodne osobe.Od ostalih djela ističe se Gospođa Fang , čiji je redatelj Wang Bing među najznačajnijim svjetskim dokumentaristima posljednjih desetljeća. Djelo dokumentira posljednje dane starice koja boluje i umire od Alzheimerove bolesti. Film je sniman tijekom 2015. u periodu kada je bolest uznapredovala, te potom 2016. kada je zabilježeno posljednjih deset dana njezina života. Gospođa Fang direktno pokazuje osjećaje osobe nadomak smrti, kao i stvarnost, svakodnevicu i ponašanje obitelji i okoline prema osobi koja uskoro napušta ovaj svijet. Film je osvojio Zlatnog leoparda na ovogodišnjem filmskom festivalu u Locarnu. Rizik je novi film Oskarom nagrađene Laure Poitras čiji je iznimno uspješni dokumentarac CitizenFour (o Edwardu Snowdenu, najpoznatijem američkom zviždaču i bivšem zaposleniku CIA-e) 2015. premijerno prikazivan u Hrvatskoj u suradnji Restarta i Human Rights Film Festivala. U ovom filmu Poitras donosi portret kontroverzne figure hakerske zajednica, Juliana Assangea, osnivača WikiLeaksa. Tijekom snimanja koje je trajalo punih šest godina, Poitras je prošla kroz razne faze percepcije Assangea – od gorljive podržavateljice njegova lika i djelovanja pa sve do autsajderice protjerane iz WikiLeaksa. Rizik je prikazan naovogodišnjem festivalu u Cannesu u sklopu selekcije Directors' Fortnight.Jedan od najznačajnijih austrijskih dokumentarista Michael Glawogger (čiji je filmbio najposjećeniji film Human Rights Film Festivala ikada) krajem 2013. započeo je snimanje novog, eksperimentalnog dokumentarnog projekta. Uz snimatelja Attilu Boa i majstora zvuka Mauela Sieberta, Glawogger se uputio na putovanje svijetom kroz dvanaest mjeseci, s ciljem da zabilježe vlastita iskustva, bez očekivanja i zadanih tema. Nakon četiri mjeseca i 19 dana, Glawogger je naglo preminuo u Liberiji od posljedica malarije. Bez naziva je film koji je dovršila montažerka Monika Willi, dugogodišnja Glawoggerova suradnica, na temelju snimljenih materijala i zapisa iz redatelja dnevnika. Slučajno otkrivanje je koncept i jedino pravilo koje se primjenuje u kreiranju i montaži ovog uratka, baš kao što je bilo i tijekom snimanja.Human Rights Film Festival ove godine po prvi puta prikazuje film redatelja Sang-soo Honga, jednog od najistaknutijih korejskih suvremenih autora. U filmu Sam na plaži noću Sang-soo preispituje i istražuje značenje ljubavi u životima svojih filmskih likova, u kontekstu ljubavnog odnosa. Ovdje je riječ o mladoj glumici koju je nesretna ljubavna avantura sa oženjenim filmašem ostavila u bolnom gubitku, čežnji i žudnji za nerealiziranom ljubavlju. Film je nominiran za Zlatnog medvjeda na festivalu u Berlinu, dok je glavna glumica Min-hee Kim nagrađena Srebrnim medvjedom za najbolju žensku ulogu.Stalno prisutnom festivalskom temom suočavanja s prošlošću među ostalim se naslovima, bave filmovi autora Radua Judea i Lissete Orozco. Dokumentarac Mrtvi narod najnoviji je film renomiranog rumunjskog autora, autora niza nagrađivanih igranih filmova u kojima se pretežno bavi suvremenim temama. Riječ je o esejističkom nizanju povijesnih materijala Judeove domovine tijekom turbulentnog i krvavog perioda od 1937. do 1946. Autor se na inteligentni i originalan način bori sa antisemitizmom i nacionalističkom propagandom u kontekstu svakodnevnog života ljudi. Adrianina pogodba je filmski prvijenac Lissette Orozco, snažan i intimni portret autoričine obitelj u kojem otkriva kako je njezina najdraža teta radila za čileanskog diktatora Pinocheta i njegovu tajnu policiju, DINA-u. Adriana je oduvijek bila redateljičina omiljena teta koja se skrasila u Australiji. No tijekom posjeta obitelji u Čileu 2007. ona biva uhićena pod optužbom da je radila u Pinochetovoj službi. Kroz snimanje filma, Orozco otkriva dosad nepoznate i neotkrivene konflikte unutar obitelji koji odražavaju društvene probleme njihove zemlje uopće. Film je osvojio nagradu za mir na Berlinaleu.Ulaz na sve projekcije i popratna događanja 15. Human Rights Film Festivala je besplatan.