CMS: Zakon o strancima kažnjava pomaganje

Najnovije izmjene Zakona o strancima koje su danas usvojene na sjednici Vlade uvode pomaganje strancima u boravku, tranzitu i nezakonitom prelasku granice kao kažnjivo djelo, upozoravaju Centar za mirovne studije, Centar za kulturu dijaloga i RAND.Na taj bi način građani i građanke koji pokušaju pomoći nepoznatoj osobi u potrebi, riskirali kaznu. Iako je nakon provedene javne rasprave predlagatelj ovog zakona, Ministarstvo unutarnjih poslova, unijelo izmjene kojima precizira iznimke koje neće biti smatrane pomaganjem koje je kažnjivo, tekst prijedloga zakona i dalje ostavlja prostora za interpretaciju prema kojoj je kažnjivo pomoći drugome u nevolji. U siječnju je na saborskoj raspravi u nekoliko navrata bio istaknut problem ovakvog zakonskog uređenja, no Vlada je i nakon druge revizije Prijedloga ostala odlučna u sankcioniranju solidarnosti te sada već treći put u godinu dana pokušava donijeti ovaj štetan zakon. Zakon koji kažnjava ljudsku solidarnost u konkretnom djelu pomaganja drugome u nevolji je štetan za društvo jer narušava dostojanstvo ljudske osobe, one koja je u nevolji jednako kao i one koja želi pomoći.Pomaganje koje ne rezultira nikakvom materijalnom ili financijskom koristi za pomagača, nego je vođeno moralnim i humanitarnim principom, u situacijama zaštite života ili integriteta osobe koja nezakonito prelazi granicu ili boravi u Hrvatskoj, ne smije biti kažnjivo, poručuju organizacije.