'Daha': Sumorna turska drama o krijumčarenju izbjeglica

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

Još jedan jak kandidat iz glavnog takmičarskog programa je turska produkcija 'Daha' Onura Saylaka bazirana na istoimenom romanu Hakana Gündaya, sumorna drama o maloletnom Gezi (Hayat van Eck) koji je uvučen u krijumčarenje izbeglica pod prinudom agresivnog, neemotivnog oca.Talentovan za prirodne nauke i sa željom da se upiše na prestižnu naučnu gimnaziju u Istanbulu, Gezini snovi se ruše pod gvozdenom pesnicom oca koji ne vidi smisao u školovanju i želi da njegov potomak preuzme „biznis“. Neuspešan pokušaj sina da sa svežnjem novčanica pronađenim u rupi iza ogledala ode za Istanbul se završava tragično i Geza, slomljene arkade i razbijene usne, nekoliko sati leži onesvešćen u stanu.Sredina koju Saylak prikazuje je okrutna – krijumčarski lanac nema empatije prema ljudima koje za veliku svotu novca prebacuje brodićem do Grčke. Usputna stanica – memljiv podrum u ambaru na posedu Gezinog oca Ahata (Ahmet Mümtaz Taylan) je mesto torture na kome se na malom prostoru tiska velika grupa ljudi, u golom prostoru bez struje i sa dve kofe koje služe kao toalet. Grupa za grupom prolazi kroz agoniju malih racija hrane, nedovoljno vode i lošeg zraka. Ahat se oseća žrtvom svog „karga“ koga ne može da se oslobodi onda kada želi, zbog vremenskih prilika i bure. Zbog nezainteresovanosti za ono što se dešava ispod zamandaljenih vrata podruma, on Gezu šalje da obavi sve što je potrebno – od nabavke vode, do spremanja hrane i pražnjena „toaleta“. I sve pripreme za nove grupe takođe padaju na mladićeva leđa, kao i uvodne reči koje ponavlja svakog puta.Gledalac se uvlači sve dublje u zločine prema izbeglicama. Lepe mlade žene bivaju izvlačene napolje i brutalno silovane, što od Ahata što od lokalnog inspektora policije koji zatvara oči pred transportima u zamenu za „specijalne usluge“. Jedna od takvih epizoda slama Gezino srce kada slučajno prisustvuje silovanju devojke u koju se zaljubio i njegov mentalni sklop počinje da mutira u eho očeve svireposti. Pre ove nemile epizode, mladi momak svakodnevno provodi sate sa izbeglicama i učestuje u njihovoj pesmi i igrama, oskudnim obrocima i malim improvizovanim pozorištima senki za decu. Jedinu vrstu podrške i odmora od grozomorne kućanske situacija, Geza pronalazi kod dvojice ribara koji su finalna stanica u krijumčarenju izbeglica u Grčku. Ova neobična dvojka sa emocijama i poštovanjem prema ljudskim bićima - što ih razlikuje od čitave sredine - se vezuje za mladog momka i postaje njegov štit. Oni naposletku stavljaju tačku na Ahatova zlodela, zadajući mu isto onoliko uboda nožem u telo koliko godina je imalo dete žene koju je silovao, a koje je zbog toga moralo da okonča život, ostavljeno u kombiju bez ventilacije. Sumorna, teška atmosfera biva olakšana scenama snenih turskih pejzaža, uz živopisne boje kamere Feze Çaldirana