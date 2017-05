Danas počinje Animation goes MSU!, u subotu Animafest Open Air

U utorak 23. svibnja u 20 sati na Medijskoj fasadi Muzeja suvremene umjetnosti u Novom Zagrebu počinje prikazivanje trokanalnih site-specific animiranih radova – prvi natjecateljski program Animafesta 2017 Animation goes MSU! Program će se odvijati svake večeri do 10. lipnja.Odabrano je 19 radova iz 12 zemalja, a radove su odabrali Leila Topić, viša kustosica MSU, i Daniel Šuljić, umjetnički ravnatelj Animafesta. Najbolji film bit će nagrađen festivalskom statuom te samostalnom trotjednom projekcijom rada na fasadi MSU-a tijekom veljače i ožujka 2018.Iako dominiraju apstraktni filmovi, poput onog kolumbijskog redatelja Camila Colmenaresa () koji se zanima predkolumbovskim domorodačkim kulturama, mnoštvo je i svakodnevnih inspiracija poput(Paul Fletcher),(Lea Vučko i Damir Grbanović) i kompjutorskih igara (, Vincent Masson). Potom je u središtu priroda –Margaret To vizualnom glazbom prati njezino buđenje, a šumskim pejzažom nadahnjuje se i nadrealistička kompozicija Marte Stražičić (). Terje Henk estonska je umjetnica koja je u animiranom filmuispričala živopisnu priču uz pomoć naizgled nespojivih likova: lisice, ronioca i foke.Interes za zlatno doba reklamne industrije pokazujeKelley Bell,Marite Stanić i Maje Blažek u potpunosti je sastavljena od snimaka zabilježenih skenerom, a Igor Ćorić, jedini s dva filma u natjecanju, smjestio je svoj prvi rad. Povratnik na fasadu je i Boris Hergešić čija MSU-ova proizvodna traka muzej doslovno pretvara u tvornicu umjetnosti, dok Wan Chen Lin ponire u vizije kliničke depresije () uz pomoć metalnih vizuala. Benjamin Fox je umjetnik koji je u potpunosti iskoristio trodijelnost Medijske fasade kako bi istražio priču o fizičkoj žudnji nazvanu, dok je američka autorica Ana Carolina Estarita Guerrero u filmuiskoristila tri ekrana za apstraktno putovanje prostranstvima imaginarnog svemira.Raskoš Barcelone s formama Miróa i Gaudija predstavlja interdisciplinarna umjetnica Maja Kalogera (), dok Yiyi Ma uzamišlja život fikcionalne animatorice koja stvaranjem produžuje vlastiti život.Prvi Animafest Open AirAnimafest Open Air održava se u subotu 27. svibnja u parku Zrinjevac u 21 sat. Na rasporedu je jedan od najomiljenijih animiranih filmova proteklog desetljeća – Perzepolis francusko-iranske redateljice Marjane Satrapi. Adaptacija njezina nagrađivanog grafičkog romana o životu građanske obitelji u okružju revolucionarnih i post-revolucionarnih zbivanja u Iranu te odrastanja i emigracije njihove kćeri osvojila je publiku i kritiku dirljivom introspekcijom te sjajnom upotrebom tehnike tuša koja vjerno prenosi atmosferu stripa.