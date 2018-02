Deal breaker

Neutemeljeno i ružno priča o prijašnjim davateljima usluga ili ih je prevario

Laže i izmišlja

Nema novaca / nema namjere platiti vam za uslugu

Vrijeđa i/ili bude agresivan

Njegove i vaše vrijednosti dijametralno su suprotne

Postoji li nešto u vašem (poslovnom) životu preko čega ne možete proći i što je toliko veliko / teško / važno da više ne želite biti u blizini mjesta, situacije ili osobe?Jer ako ne postoji, vrijeme je da osvijestite kako bi nešto takvog trebalo postojati, tj. trebali bi imati.Postoji izreka kako je klijent uvijek u pravu, pa čak kad i nije u pravu.Ima i izrekao kako je klijent najvažniji bez obzira na sve i on uvijek ima prioritet.Nađe se tu i prijateljski savjet kako treba pregristi govn* (ego u blažoj varijanti) samo da bi dobili posao.Ili “super” savjet kako od nečeg treba živjeti, pa i nije toliko strašno da spustite gaće s vremena na vrijeme.Imam samo jednu riječ na sve to -U prvom redu, osvijestite da. Bilo ovo da radite na pultu ili blagajni ili taksiju ili projektantskom uredu ili kao odvjetnik ili kao liječnik ili kao…Kao poduzetnik (a zato ste ovdje) vi ste taj koji definira pravila i ako ima nešto što vam se ne sviđa i nešto što je, tada bolje da prekinete odnos ili da uopće ne ulazite u njega.Samo za ideju, evo nekoliko uobičajenih deal breakera:Poznavanje deal breakera je izrazito važan dio svakog poslovnog modela jer je on komponenta nečeg što se zove -