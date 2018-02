Devet kontroverznih naslova u programu 14. ZagrebDoxa

Kontroverzni dox, popularni program Zagreb Doxa koji se održava od 25. veljače do 4. ožujka u Zagrebu, i ove godine donosi iznimne filmove koji polemiziraju oko prijepornih pitanja i pojava naše svakodnevice. Te intrigantne teme, često i obrađene na nekonvencionalan način, propituju položaj ateista u Hrvatskoj, specifičnost politike javnog govora, svjetsku trgovinu oružja, drugačije poimanje institucije obitelji, ali i osobno suočavanje s teškom bolesti ili pak neobičnu priču o predsjedniku Slobodne Republike Liberland uz Dunav. Crna ovca bistrička (Mary’s Black Sheep) hrvatski je dokumentarac audiovizualnih umjetnica Višnje Skorin i Kristine Baticeli koji će premijerno biti prikazan na ZagrebDoxu. Kristina je ateistica koja je odrasla u izrazito katoličkoj sredini, Mariji Bistrici, najvećem hrvatskom marijanskom svetištu. Zaljubivši se u vjernika, mora se odlučiti hoće li biti licemjerka i vjenčati se u crkvi ili će ostati pri svojim uvjerenjima i tako povrijediti svoje bližnje.Američka autorica Jennifer Brea uočila je s dvadeset i osam godina simptome umora i slabosti. Budući da nije uspjela navesti liječnike da joj povjeruju, Brea počinje kamerom bilježiti svoje misli, stanja i osjećanje. Prikovana za krevet, ulazi u beskonačni prostor interneta i otkriva zajednicu ljudi koji pate od istih simptoma. Njezina je bolest mijalgijski encefalomijelitis, takozvani sindrom kroničnog umora. Breain prvijenac Nemir (Unrest) premijerno je prikazan 2017. godine na Sundanceu, a osvojio je posebnu nagradu žirija za montažu dokumentarnog filma.Film O.b.i.t.e.lj. (F.A.M.I.L.Y.) osobno je istraživanje redateljice i fotografkinje francusko-američkog porijekla Jessice Champeaux o medicinski potpomognutoj oplodnji. Za nju se obitelj sastoji od oca, majke i djece, no njezino seksualno iskustvo dovelo je takvu raspodjelu uloga u pitanje. Budući da belgijski zakon omogućuje istospolnim parovima da dobiju djecu uz MPO, autorica odlučuje istražiti pitanja koja je muče.Laura Poitras iznimno je važno ime istraživačkog novinarstva. Njezini filmovi prokazivali su svjetske političke afere i ličnosti: od priče o najpoznatijem zviždaču Snowdenu Citizenfour (nagrada Oscar, BAFTA) preko filma Moja domovina, moja domovina o sudbinama Iračana pod američkom okupacijom (nominacija za Oscara) do Rizika o Julianu Assangeu. U suradnji s novinarom i redateljem Henrikom Moltkeom u kratkometražnom dokumentarcu Projekt X (Project X), uz pripovjedače Ramija Maleka i Michelle Williams i na temelju povjerljivih dokumenata američke Nacionalne agencije za sigurnost, istražuju tajnovito putovanje od Nacionalnog poslovnog kompleksa (National Business Park) do nebodera bez prozora u središtu Manhattana.Danski redatelj Lars Feldballe-Petersen u filmu Neoprošteni (The Unforgiven) prati ratnog zločinca Esada Landzoa, koji nastoji normalizirati život nakon osude za zločin protiv čovječnosti. U toj mračnoj i osobnoj priči o zlu, mržnji prema samom sebi i oprostu Esad se mora suočiti sa svojim žrtvama i samim sobom iz vremena kad je bio mladić. Film je ostvaren uz pomoć Nagrade HBO Adria za razvoj filma koju je projekt osvojio na radionici ZagrebDox Pro 2015. godine.Svjetskom trgovinom oružja bavi se belgijski autor Johan Grimonprez u filmu Plave orhideje (Blue Orchids), i to iz dvije oprečne perspektive. S jedne strane je Chris Hedges, bivši ratni dopisnik za New York Times, s druge Riccarda Privitere, trgovac oružjem za danas zatvorenu tvrtku Talisman Europe Ltd. Intervjuirajući ih za dugometražni film Shadow World (2016), Grimonprez kroz njihove osobne i političke prošlosti postupno razotkriva patnju i dvoličnost vezanu uz trgovinu oružjem.Kate Stonehill, londonska redateljica koja nekonvencionalno i kreativno pristupa političkim temama, predstavlja novi kratkometražni film Neizrecivo (Unspeakable) u kojem progovara o prirodi slobode govora. Naime, 2015. godine britanska vlada izdala je proglas u kojem apelira na sveučilišta da se aktivnije uhvate ukoštac s ekstremizmom. Zatražili su od polaznika da provode specifičnu politiku javnog govora i nastupa kako bi zaustavili mogućnost širenja radikalizma među studentima. Ovaj hibridni dokumentarac nudi složen i intenzivan susret s nekoliko takozvanih britanskih ekstremista.Njemački redateljski dvojac Monika Hielscher i Matthias Heeder već više od dvadeset godina rade istraživačke dokumentarce u kojima prokazuju niz relevantnih tema i problema koje opterećuju suvremeno društvo. U zastrašujućem dokumentarcu Prije zločina (Pre-Crime) poniru duboko u sigurnosne mjere 21. stoljeća koje se oslanjaju na sustave velikih baza podataka i kompjuterskih algoritama kao dijela strategija provođenja zakona diljem svijeta.Zovite ga predsjednikom (Call Him President) dugometražni je prvijenac francuske autorice Marie-Emme Paoli u kojem donosi priču o Vítu Jedlički, tridesettrogodišnjem političkom liberalu iz Češke koji je 2015. godine postavio zastavu na močvarnom predjelu uz Dunav i nazvao ga Slobodna Republika Liberland. Dvije godine kasnije u Liberlandu nitko ne živi jer hrvatska policija zatvara svakoga tko se ondje pokuša nastaniti. Film prati avanture samoproglašenog predsjednika i njegove desne ruke, Vladana Jovanovića, tajanstvenog ratnog veterana iz Srbije.